A AMLO le gusta dividir y polarizar a los mexicanos: Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que la crítica que su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo a empresarios forma parte de una estrategia porque al tabasqueño le gusta dividir y polarizar a los mexicanos.



En entrevista antes de ofrecer una plática a los alumnos de la Universidad Cristóbal Colón, Margarita Zavala dijo que al disminuir el tono con los empresarios al ofrecer diálogo lo que está tratando de hacer es tapar las expresiones de odio que tiene constantemente.



“Lo que está tratando es tapar unas expresiones de odio que tiene constantemente, entonces por eso está tratando de quedar bien con los empresarios y por supuesto con lo que le gusta hacer que es dividir porque polarizó, unos empresarios grandes contra unos empresarios chicos y eso espero que ninguno de esos empresarios acaben metidos en ese jaloneo que el propio Andrés Manuel está tratando de generar, es un discurso de odio, es un atajo intelectual que busca también dividir y polarizar y que ellos no se presten, ni de un lado, ni del otro”, dijo.



Lamentó que líderes políticos como López Obrador utilicen discursos de odio y generen veneno que solamente divide y no busquen unidad.



“Desgraciadamente cuando se utiliza el discurso del odio, cuando se genera veneno, veneno que a lo mejor ya estaba ahí y lamentablemente cuando él sale a hablar de empresarios sale con la idea de dividir a unos y generarles resentimientos contra otros y eso es lamentable. En nuestro país la política debería, sin dejar de hacer los contrastes, los lideres políticos deberían de buscar la unidad en el pueblo y en nuestro México y lamentó que ahora lo ha hecho con los empresarios”, destacó.



Spot



Además la ex panista aseguró que las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), quieren callar las voces de los ciudadanos al prohibir la transmisión del spot de Mexicanos Primero.



“El Tribunal y el INE deberían de interpretar las leyes electorales en favor de los derechos y las libertades porque justamente en todos loa derechos y particularmente en los políticos, la libertad debe de ser el criterio para la interpretación, y el INE interpreta como quiera las cosas, un día se hace garantista y otro día otorga registros de candidatos, otro día se le olvida lo garantista y me niega spots distribuidos y ahora quiere callar una voz y en política todos deberíamos poder hablar”, explicó.