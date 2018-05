Acepta Mexicanos Primero decisión de bajar spot

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) suspender la difusión del spot de Mexicanos Primeros titulado ¿Y si los niños fueran candidatos?



En respuesta, la organización aseguró que respetará la decisión tomada por los magistrados; sin embargo, resaltó su derecho a la libertad de expresión, al considerar que el material no viola la Constitución ni ninguna ley electoral.



En un comunicado, Mexicanos Primero indicó que serán respetuosos de las leyes y de las decisiones del Poder Judicial, y por tanto cesarán la difusión del promocional.



“Nos preciamos de contribuir a la fortaleza y vigencia de las instituciones, y no las denostamos ni las descalificamos cuando sus cuerpos colegiados no coinciden con nuestros planteamientos”, expresó.



En sesión privada, los magistrados del máximo tribunal electoral del país determinaron revocar el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que negó el retiro provisional de dicho promocional.



El tribunal determinó que este promocional, “así sea en un examen preliminar”, contiene elementos suficientes para justificar la adopción de las medidas cautelares solicitadas, en tanto que puede influir en las preferencias electorales.



Los magistrados señalaron que, derivado de un análisis preliminar, el promocional contiene elementos directamente relacionados con el proceso electoral en marcha, en particular la frase “piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa”.



El pleno de la Sala Superior determinó, en la sesión que se llevó a cabo en privado, que las prohibiciones constitucionales relativas a la contratación de promocionales que pretenden influir en las preferencias electorales “son absolutas”.



Determinó que lo anterior era suficiente para el dictado de la medida cautelar, “con el simple hecho de que, en el promocional denunciado, se realizara una invitación a pensar el voto en favor de una opción que fuera coincidente con la idea de transformación educativa.



“En consecuencia, la Sala Superior ordenó, como medida cautelar, suspender de inmediato la difusión del promocional en radio y televisión”, informó el órgano jurisdiccional.



El promocional trata de cuatro niños y una niña que personifican a los candidatos a la Presidencia y realizan manifestaciones relacionadas con la política educativa adoptada por el Estado tras la aprobación de la reforma en la materia.



Dicho spot fue difundido por Mexicanos Primero Visión 2030, A. C., y fue denunciado ante el INE por Jorge Alcocer Villanueva, Everardo Serafín Valencia Ramírez, el Partido Encuentro Social (PES) y Morena.



Ello con el argumento de que es violatorio de la normativa que prohíbe a personas físicas o morales contratar propaganda en radio y televisión con el propósito de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o bien emitir mensajes tanto en favor como en contra de partidos políticos o de candidatos.



La Comisión de Quejas y Denuncias negó las medidas cautelares. Ante esta decisión, Morena y Jorge Alcocer Villanueva promovieron impugnaciones ante el TEPJF.