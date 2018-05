López Obrador no nos va a callar: CCE

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Tras señalar que los empresarios no roban ni son rapaces, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, advirtió a Andrés Manuel López Obrador que "no nos vamos a callar" y seguirán opinando de las iniciativas de todos los candidatos "aunque a él no le guste".



"Ni somos rapaces ni somos rateros, sino gente honesta que buscamos trabajar", sostuvo Castañón al aseverar que aquél que se dedicase a actividades ilícitas "debe ser sancionado por la ley, no por un discurso electoral".



Desde Yucatán, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo estar abierto al diálogo con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) —a los que calificó de minoría rapaz—, "siempre y cuando" hagan el compromiso de que harán negocios legales y que no utilizarán tráfico de influencias.