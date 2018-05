Pacientes exigen reglamento de cannabis

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

A un año de que se aprobara la reforma a la Ley General de Salud para permitir la cannabis medicinal, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha publicado el reglamento que regulará su uso.



Pacientes y familiares de personas enfermas que requieren medicamentos derivados de la planta lamentaron el retraso y exigieron a la dependencia acelerar el proceso.



El 28 de abril de 2017 se aprobó esta iniciativa en la Cámara de Diputados y, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio, la Cofepris tenía 180 días para publicar el reglamento, plazo que venció en diciembre.



En enero, Julio Sánchez y Tépoz, titular de Cofepris, afirmó que el reglamento se publicaría en el primer trimestre de 2018, lo que tampoco sucedió. Margarita Garfias, mamá de un niño de 14 años con epilepsia, señaló que esto obstaculiza el acceso de los pacientes a otra opción terapéutica.



"Nos preocupa que no publiquen este reglamento, porque realmente nos está afectando que en el País no haya lo necesario para los pacientes crónicos", dijo.