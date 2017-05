Detención de ex funcionario de Borge, la primera de varias: Fiscalía

(SUN)

La detención hoy en Cancún, del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Quintana Roo (Seduvi), Mauricio Rodríguez Marrufo, es la primera de ex funcionarios de la administración del ex gobernador, Roberto Borge, denunciados por probables delitos en perjuicio del estado “y no creemos que vaya a ser la última”, declaró el fiscal general, Miguel Ángel Pech.



En conferencia de prensa ofrecida la tarde de hoy en la Vicefiscalía, en esta ciudad, el funcionario manifestó que tan sólo una de las carpetas de investigación integradas, “dará origen a 11 o 14 detenciones”, pues hay otros ex funcionarios del borgismo que deberán ser aprehendidos.



“Hay carpetas, en una sola carpeta donde una sola orden de aprehensión va a dar origen a 11-14 detenciones” –indicó- “sí, en efecto es la primera; no creemos que vaya a ser la última”, sostuvo.



Pech Cen informó que este mismo viernes un ex funcionario –cuyo nombre se reservó por la secrecía de las indagatorias- contra quien se giró una orden de aprehensión, obtuvo la suspensión de un juez federal.



“Estamos combatiendo la suspensión. No solamente tenemos que litigar contra el presunto responsable, sino también ante el juez federal para demostrar quien es el que tiene la razón. Esta es la causa por la que la ley nos obliga a la secrecía, a la reserva”, explicó.



Otro ex funcionario, que aparece en una carpeta de investigación similar a la de Rodríguez Marrufo, comunicó a las autoridades estatales su determinación de presentarse el lunes próximo, señaló Pech Cen, quien tampoco precisó la identidad de la o el imputado, por el sigilo que debe guardar el caso.



Sin embargo, comentó que se trata de una persona que formó parte de la Seduvi, durante el gobierno de Borge Angulo.



Las acusaciones



Mauricio Rodríguez Marrufo, amigo personal de Borge Angulo, hijo del ex procurador de Justicia del estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo y actual secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, presidido por el edil, Remberto Estrada, fue aprehendido la mañana de hoy en un hotel de la zona turística de Cancún, en el marco de la instalación de la Mesa de Seguridad de Justicia.



Un juez de control obsequió la orden de aprehensión correspondiente, cumplimentada esta mañana por elementos de la división de Aprehensiones de la Policía Ministerial, por el delito de desempeño irregular de funciones como servidor público, cuando ostentaba el cargo de secretario de la Seduvi.



De acuerdo con la denuncia interpuesta el 15 de diciembre pasado por el director del Órgano Interno de Control de la Seduvi, Carlos Rafael Pech, Rodríguez Marrufo es señalado como probable responsable de daños al patrimonio del estado, por un monto promedio de 39 millones 733 mil 176 pesos, al haber otorgado subsidios del 20, hasta el 93.53 por ciento para la compra de terrenos, a costos menores a su valor real, precisó Pech Cen.



“Se integró debidamente la carpeta de investigación y judicializada ante el juez de control de Chetumal, en turno, le fue asignada la carpeta administrativa correspondiente (88/2017), para lo cual el referido juez obsequió (…) la orden de aprehensión para la búsqueda, localización y captura de dos imputados.



“Uno de ellos, el que era hasta hoy en la mañana, el secretario de Gobierno (sic) del ayuntamiento de Benito Juárez, aquí en Cancún, por el delito de desempeño irregular de la función pública”, expresó.



Entre las pruebas aportadas se encuentran informes del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado (IPAE) y otras periciales, que determinan el presunto daño patrimonial.



Los terrenos están ubicados principalmente en zonas costeras de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal. El fiscal se reservó información sobre si los beneficiados de estas ventas a precios menores, mediante subsidios, fueron familiares, amigos cercanos al ex gobernador o al propio imputado.



De acuerdo con el Código penal estatal, vigente, el delito de desempeño irregular de funciones como servidor público, está tipificado en el artículo 207, párrafo primero y se castiga con seis meses a tres años de cárcel y de 30 a 200 días de multa.



Al ser detenido, a Rodríguez Marrufo le fueron leídos sus derechos y los cargos que se le imputan –detalló el fiscal- y fue llevado a las instalaciones de la vicefiscalía para practicarle exámenes médicos y certificar su estado de salud.



Por seguridad del imputado y de los agentes ministeriales, siguiendo protocolos, la diligencia fue videograbada.



El funcionario fue conducido esta tarde al Centro de Reinserción localizado en Chetumal, en el sur del estado, ante un juez de control, ante quien fue puesto a disposición para ser citado a la audiencia correspondiente.