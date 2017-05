Arrestan a inmigrantes en corte a pesar de pedido del juez

NEW BRUNSWICK, Nueva Jersey(AP )

Agentes federales siguen arrestando a inmigrantes en tribunales de Nueva Jersey a pesar del pedido de un juez para que desistan de esas prácticas.



El juez de la Corte Suprema estatal Stuart Rabner pidió al Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado que agregue las cortes a una lista de lugares que los agentes de inmigración deben evitar. Caso contrario, dijo el juez, los inmigrantes que deben presentarse pero temen la deportación no lo harán, lo que plantea un riesgo para la seguridad de todos.



La comisaria del condado Middlesex, Mildred Scott, dijo en entrevista por la radio WNYC que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a un inmigrante en una corte el mes pasado. La persona carecía de autorización para estar en Estados Unidos.



Un vocero de ICE no aclaró la causa del arresto, pero dijo que la agencia los realiza en las cortes cuando no tiene otra opción.

Rabner se negó a hacer declaraciones sobre el hecho de que las autoridades federales han ignorado su pedido.