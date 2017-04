Otorgan amparo a periodista agredida en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A tres años de haber sido agredida en Silao, Guanajuato, la periodista Karla Janeth Silva obtuvo un amparo para que se analice la posibilidad de admitir las pruebas que ofreció en el juicio contra autoridades estatales.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reponer el procedimiento a la periodista, quien fuera agredida en 2014 al interior de la redacción del periódico El Heraldo, para que el juez decida si debe o no admitir las pruebas supervinientes que ofreció.



El caso llegó a la Corte en 2016 luego de que el ministro Fernando Franco González Salas hizo suya la petición de Silva en la que reclamó la falta de atención de las autoridades de Seguridad Pública del municipio de Silao para evitar la agresión física de la que fue víctima en 2014 al interior de la redacción del periódico El Heraldo.



“No se trata únicamente de mí, de la garantía de mis derechos sino de todo el gremio. No estoy buscando justicia sólo por mí sino por todos, si bien yo la estoy teniendo en el estado de Guanajuato sí la quiero de manera más amplia, justamente para prevenir la violencia contra los periodistas”, dijo la periodista al salir de la sesión de la Segunda Sala.



Con la resolución de la Corte, se ordenó la revocación de la sentencia de un juez de Distrito que sobreseyó el amparo por considerar que no acreditó la omisión reclamada por parte de las autoridades de seguridad.



El fallo fue realizado por la ministra Margarita Luna Ramos y se aprobó por mayoría de tres votos en la que ordenaron al Juez de Distrito que otorgue el derecho de audiencia y respete los derechos procesales de la periodista y las demás partes interesadas en el asunto.



En marzo de 2016, el ex alcalde de Silao, Benjamín Solis, fue detenido por la Policía Ministerial de Guanajuato por su probable responsabilidad en la agresión sufrida por Karla Janeth Silva y actualmente se encuentra en prisión.



De igual modo, el ex director de Seguridad Pública del municipio, Nicasio Aguirre, fue aprehendido por su probable participación en los hechos que mantuvieron a la periodista hospitalizada con lesiones graves y con un edema cerebral, luego de que tres sujetos la golpearon con brutalidad.