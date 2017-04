Publica Pemex contratos con la brasileña Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Petróleos Mexicanos informó que hace públicos cuatro contratos con la constructora brasileña Odebrecht, investigada por dar sobornos en gran parte del continente, incluidos México y una empresa estatal.



Según la investigación en los Estados Unidos, esta empresa dio sobornos a una paraestatal mexicana por más de 10 millones de dólares. Aunque el nombre de Pemex no aparece explícitamente en la indagatoria, la propia Pemex ha iniciado denuncias ante PGR por este tema.



Mediante un comunicado, la empresa productiva del Estado informó que pone a disposición versiones públicas de los contratos con la constructora.



Se trata de:



a) Un contrato de suministro de Etano del 19 de febrero de 2010,



b) Otro por acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo Tula I, del 15 de febrero de 2014



c) Uno más por un proyecto conversión de residuales de la Refinería de Salamanca del 6 de noviembre de 2014 y



d) Otro por Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo, Tula II del 12 de noviembre de 2015



Dijo además la empresa, que el lunes pasado la PGR notificó a Petróleos Mexicanos el requerimiento para que comparezcan diversos funcionarios y ex funcionarios de Pemex en calidad de testigos, a fin de continuar con el desahogo de las investigaciones.



"Dada la naturaleza de la investigación que se sigue y en atención al debido proceso, los nombres de las personas no podrán ser revelados por ahora", refiere.