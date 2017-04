Aumenta riesgo de paro cardíaco por consumo de ibuprofeno: Estudio

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El consumo excesivo de analgésicos como el ibuprofeno o el diclofenaco aumentan los riesgos de sufrir un paro cardíaco, de acuerdo a un estudio elaborado por cardiólogos del hospital universitario de Gentofte, Dinamarca.Consumir estos medicamentos de venta libre, se asocia con un aumento de 31% del riesgo de tener un paro cardíaco. El diclofenaco aumenta el riesgo en un 50%.El profesor Gunnar Gislason, de la Universidad de Copenhagen, advirtió que se deben de tomar medidas para restringir la venta de ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos:“Permitir que estos medicamentos sean comprados sin receta y sin ningún consejo o restricción envía el mensaje al público de que son seguros”, dijo.Gislason exhortó a las personas que sufren de algún mal relacionado con el corazón a evitar el consumo de ibuprofeno.“Los antiinflamatorios deben ser utilizados con precaución y con una indicación válida, probablemente deberían evitarse en pacientes con enfermedad cardiovascular o con muchos factores de riesgo cardiovascular”, agregó.Además consideró que estos medicamentos no se deberían de vender en supermercados donde no hay asesoramiento profesional sobre cómo usarlos.Con información de Noticieros Televisa