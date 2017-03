Celebran misa en apoyo a comunidad LGBT en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tabasco(SUN)

Por primera vez en Tabasco, este domingo se celebró una misa en apoyo a la Comunidad LGTB y en donde participó Fray Tomas Castillo González, coordinador de la casa hogar – refugio para migrantes “La 72” colocando frente al atrio una ofrenda y una bandera del orgullo gay.



La eucaristía tuvo lugar en la parroquia “Cristo Crucificado”, ubicada en el municipio de Tenosique, localidad fronteriza con Centroamérica y donde opera el albergue para migrantes que atiende a miles de indocumentados que pasan que ingresan a México en busca del llamado sueño americano.







Fue el mismo Fray Tomas Castillo quien en su cuenta de Facebook subió la imagen de la celebración católica con la leyenda: “La misa es la mesa compartida, donde nadie queda excluido, donde hay pan para todas, para todos, donde se genera fraternidad y dignidad. Gracias a los #franciscanos de #Tenosique por abrir sus puertas a @la72tenosique”.



Hay que recordar que el refugio tiene tres dormitorios: Uno para hombres, uno para mujeres y uno más para la comunidad lésbico – gay, este edificio se encuentra hasta el final y al frente tiene una bandera del orgullo gay. Además cuenta con atención médica, asesoría de consulados, una área para practicar deporte, una zona acondicionada con teléfonos y computadoras para que los migrantes puedan seguir en contacto con sus familiares y lo más emblemático es que se construyó un altar-hogar en honor de las víctimas que derramaron su sangre en agosto de 2010 en San Fernando y está compuesto por 72 cruces.



El Universal sostuvo una plática hace unos meses con integrantes de la comunidad LGTB que habitan en la 72, uno de ellos es Britany Rachel, es travestí y viene huyendo de El Salvador porque lo querían usar para traficar drogas en los penales de aquel país, razón por la que ahora busca ser uno de los cientos de refugiados centroamericanos que quieren vivir en México.



“Llegué con tres personas: Dos amigos y una amiga, a ellos los deportaron pero porque ellos no venían huyendo, yo me despegué de ellos, yo solito me quedé acá y con miedo porque es la primera vez que salgo del país, entonces no conozco a la gente, me quedé acá con un poquito de miedo pero que le voy hacer ya no puedo regresar a mi país y tengo que echarle ganas acá en México”.



Britany forma parte de la comunidad Lésbico – Gay que se encuentra en el Hogar – Refugio para personas migrantes la 72, y quien no le importa los riesgo que corre en México al ser indocumentado, incluso aseguró que lo han tratado mejor en este país.



En este albergue de migrantes no se discrimina a nadie y es por esta razón que este domingo pidieron una misa a los Franciscanos en apoyo de la comunidad LBGT.