Rechazarán cuentas públicas de Rodrigo Medina y "El Bronco"

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Arturo Salinas Garza, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, afirmó que rechazarán las cuentas públicas del gobierno de Nuevo León correspondientes a 2015, que incluyen nueve meses de Rodrigo Medina de la Cruz y tres meses de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.Señaló Salinas que las cuentas de 2015 contienen entre otras irregularidades la adquisición de 200 mil cobijas que realizó el gobierno de "El Bronco" a casi el triple de su valor a principios en diciembre de 2015, a dos meses de iniciada su gestión.Salinas Garza expuso que el próximo miércoles se podría someter el dictamen a la consideración del pleno para su estudio y dictamen.El reporte financiero de 2015, asimismo contiene observaciones no solventadas por más 10 mil millones de pesos por presuntas irregularidades registradas durante los nueve meses del gobierno de Rodrigo Medina , de acuerdo con el informe presentado al Congreso por la Auditoría Superior del Estado.El diputado panista expresó que además de rechazar las cuentas de Medina y Rodríguez Calderón, rechazarán todas las que tengan irregularidades, sin importar el color o partido del que hayan surgido las administraciones que incurrieron en los malos manejos.“Nosotros buscamos que se sancione a los corruptos, no importa el color o partido, hay cuentas del PAN, del PRI, de Nueva alianza y del gobierno independiente de Jaime Rodríguez, por el cobijagate”, señaló Salinas Garza.En ese sentido adelantó que también serán rechazadas las cuentas de la ex alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, que comprenden 10 meses de 2015.