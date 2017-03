Minimiza Jesús Ortega sangría de perredistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras la sangría de dirigentes y funcionarios de gobiernos perredistas, Nueva Izquierda presumió este sábado que integrantes panistas, priístas y de Morena abandonaron esas filas para irse al PRD.Jesús Ortega, dirigente nacional de Nueva Izquierda y ex presidente del Partido de la Revolución Democrática, dio la bienvenida a diputados de Morena, del PAN, del PRI y del PVEM que se afiliaron al sol azteca.Ortega Martínez dijo que los detractores del sol azteca en cada proceso electoral “quieren acabar con nosotros, (pero) el PRD goza de cabal salud y con expectativas de lograr una buena votación”.El perredista insistió incluso que el PRD cuenta con tres precandidatos a la presidencia muy fuertes: “ Miguel Ángel Mancera , Silvano Aureoles y Graco Ramírez”, aunque no descartó la posibilidad de que otros perredistas o candidatos externos se sumen a la lista.Apenas esta semana el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, expresó que será promotor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.Ortega Martínez afirmó que el PRD tiene condiciones para competir solo en las elecciones presidenciales y que desde su punto de vista y su corriente no están de acuerdo en ir en alianza con López Obrador.“Tenemos estructura, gobernamos a millones y excelentes precandidatos”, presumió.Dio a conocer los nombres de los diputados tabasqueños que se integran al PRD:“De Morena, José Atila Morales Ruiz y Juan Pablo de la Fuente Utrilla; del PRI, Zoyla Margarita Isidro Pérez y Patricio Hernández Calderón; del PAN, Silvestre Álvarez Ramón y por último del Verde Ecologista, Leticia Palacio Caballero”, informó Ortega.En las últimas semanas ha habido dos bajas en el gabinete de Miguel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, porque Miguel Torruco, secretario de Turismo, y Leticia Quezada, subsecretaria de Asuntos Metropolitanos, confirmaron su respaldo a López Obrador.