El PRI nunca pactará su derrota: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó en la ceremonia del 88 aniversario del PRI, que su partido pacta para gobernar, pero no su derrota.“El PRI es un partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para transformar, pero que quede bien claro: Nunca, pero nunca pactará para dejarse derrotar. Nosotros los priístas, y está en nuestra genética, siempre salimos a ganar”, advirtió.Al País no sólo hay que defenderlo del exterior, sino del vacío de la izquierda demagógica y de la parálisis de la derecha, afirmó.“No somos el partido que patea el bote o nada de a muertito; tampoco somos el partido que engaña con ilusiones y promueve la división”, dijo.La oposición, aseveró, demostró que sigue sin estar lista para ser gobierno, pues sin distinción de colores exhibió oportunismo político al demandar subsidiar la gasolina, evidenciando su total desconocimiento de las finanzas públicas del País.En la sede nacional del tricolor, ante gobernadores, miembros de su gabinete e integrantes de la cúpula partidista, el mandatario los llamó a caminar como un solo cuerpo, porque “vamos por cuatro triunfos contundentes e inobjetables” en los comicios del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, “que en su conjunto son la antesala de la elección presidencial de 2018”.Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del tricolor, dijo que no hay peor error que subestimar al PRI.En el acto, Peña Nieto entregó al ex presidente del partido, Manlio Fabio Beltrones , la presea al Mérito Revolucionario Plutarco Elías Calles.