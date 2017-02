Con piñatas, protestan contra gasolinazo en Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa(SUN)

Un grupo de manifestantes quemó una serie de piñatas con la figura de roedores en color negro y logotipos de partidos políticos en el exterior del Congreso del Estado en protesta por el alza al precio de la gasolina.



Los inconformes aprovecharon su movimiento para anunciar que el próximo lunes se instalaran también con piñatas afuera de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal para impedir la toma de protesta prevista del nuevo delegado.



El pequeño grupo de manifestantes pasearon por varios minutos las piñatas de rata y los logotipos del PRI, PAN, PRD y Partido Sinaloense mientras lanzaban consignas contra los diputados locales por su complicidad en el tema del aumento a los combustibles.

Su presencia en el exterior del recinto legislativo motivó un despliegue discreto de elementos de auxilio y de la Policía Municipal, quienes apagaron el fuego provocado por la quema de las piñatas.

En las rejas del Congreso del Estado, los inconformes colocaron una larga manta con letras en rojo, que decían “Mexicanos al Grito de Guerra”.



Las mujeres y hombres que tomaron parte de este acto de manifestación, anticiparon que el próximo lunes frenaran la ceremonia de toma de protesta del nuevo delegado de Sedesol, cargo que recaerá en el ex alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix.



Según sus puntos de vista, el ex primer edil no merece ser representante del gobierno federal, puesto que heredó una administración sumida en deudas a corto plazo.