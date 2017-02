Darán último adiós a Orestes Beltrones Rivera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Orestes Beltrones Rivera, hermano del ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio, falleció este día a la edad de 66 años.Luego de enfrentar padecimientos de salud durante algunos meses, se informó de su sensible fallecimiento acaecido ayer. Le sobreviven su esposa Blanca Esthela Lendo López y sus hijos Hermes Alexis, Agnes Bianka, Rómulo Orestes y Xerxes Gilberto.El ingeniero Orestes Gilberto Beltrones Rivera se desempeñó en diversos cargos en el PRI y dentro del servicio público, entre ellos en Sinaloa como delegado del Infonavit y en Tijuana fungió como director del aeropuerto en la década de los noventa.La familia Beltrones Rivera originaria de Villa Juárez se trasladó a Ciudad Obregón a hacer su vida con su madre Beatriz Rivera y sus tres hijos: Manlio Fabio, ex dirigente nacional del PRI, Alcide Roberto y Orestes Gilberto.En febrero de 2015 murió el otro hermano del ex líder del tricolor, Alcide Roberto.Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la capilla C2 de la Funeraria San Martín, en Hermosillo y la misa en el mausoleo familiar en el Panteón Nuevo en Ciudad Obregón, Sonora, a las 12:00 horas de hoy.Diversas personalidades extendieron ayer sus condolencias a través de redes sociales al sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, por el fallecimiento de su hermano.El presidente de la República, Enrique Peña Nieto , expresó sus condolencias al ex dirigente priista, a través de redes sociales: "Mis condolencias para @MFBeltrones y su familia, por el lamentable fallecimiento de su hermano Orestes. Descanse en paz".La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich , expresó sus condolencias a través de redes sociales.“Amigo @MFBeltrones, mi solidaridad contigo y tu familia, por el fallecimiento de tu querido hermano Orestes. Están en mis oraciones. DEP”, publicó en Twitter y Facebook.“Lamento el sensible fallecimiento de Don Orestes Beltrones Rivera, hermano de @MFBeltrones .QEPD”, expresó Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones.Roberto Gil Zuarth, senador panista, escribió: “Un abrazo solidario y pronto consuelo a @MFBeltrones, por la sensible pérdida de su hermano Orestes Beltrones. Descanse en paz”.Que en paz descanse.