Camacho Quiroz admite que PRI avaló el "gasolinazo"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, asumió que su partido y sus bancadas fueron quienes avalaron el Paquete Económico 2017, en el cual se encuentran la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, y dio pie al aumento al precio de en las gasolina y diésel.“Estamos conscientes porque fuimos nosotros quienes aprobamos el paquete económico, el paquete de Ingresos y Egresos. Nos hacemos cargo de las expresiones de descontento, que no sólo son entendibles sino respetadas”, afirmó.En un mensaje a medios, Camacho Quiroz asentó que es mentira que el gobierno federal vaya a recibir más recursos por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), dado que la cantidad prevista por recaudar es 4.1% menos que en 2016 en términos reales.“Parte del caudal de recursos públicos que habrán de recibir los gobiernos municipales, estatales y el federal, tienen su origen en el IEPS anunciado”, detalló.El priista apuntó que la medida del ajuste al gasto compromete al Estado en su conjunto, no sólo a la sociedad, sino a los tres ámbitos de gobierno, y por tanto, a políticas y políticos que tienen origen partidario.Reiteró que el PRI se hace cargo de las expresiones ciudadanas en contra del gasolinazo, “pero no puede permitirse que la libertad de expresión sea secuestrada por quienes actúan con violencia y desde la ilegalidad, por ello reprobamos las expresiones de violencia, porque al final nos perjudica a todos los consumidores, vulneran la propiedad privada, so pretexto de enarbolar una causa aparentemente justa, y más aún atentan contra la integridad de todos los mexicanos”, agregó.