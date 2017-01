Toman oficinas de recaudación en Torreón contra gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ciudadanos de Torreón tomaron las instalaciones de Recaudación de Rentas de la ciudad, en protesta por el aumento en la gasolina, y los incrementos, por consecuencia, al transporte público o la canasta básica.



Fueron cerca de 50 manifestantes de organizaciones como Ricardo Flores Magón, Movimiento Magisterial y Popular y del Consejo Coordinador Obrero Popular, quienes desde las 8:30 de la mañana bloquearon la entrada al personal de la dependencia.



Desde temprana hora contribuyentes de la ciudad empezaron a formarse para tratar de ingresar a pagar sus impuestos vehiculares, sin embargo los manifestantes impidieron los ingresos. Lo anterior ocasionó reclamos de los contribuyentes, quienes les pedían que se manifestaran de otra forma, mientras que los inconformes los azuzaban a unirse.



“Si un burro, hablara, también protestaba”, gritaron los manifestantes. “Pueblo, unido, jamás será vencido”, fue otra consigna. “Vayan y tomen mejor una gasolinera”, recomendó uno que estaba en contra de la manifestación. “Para qué pagan, para que Riquelme (alcalde con licencia) haga sus fiestas”, respondió un manifestante.



Los inconformes mostraban mantas y cartulinas con leyendas como “No al gasolinazo”, “no a los impuestos” o “hartazgo al sistema. No al robo”.



Raúl Puente Díaz, integrante del grupo Ricardo Flores Magón, comentó que estas acciones tienen como fin fomentar la reflexión a la gente de que es un proceso que se debe dar porque “ya estamos hartos”.



“Hartos de pagar tantos impuestos, de que nos roben, de que nos repriman, de que las colonias no tengan los medios, hartos del transporte malo. Ya es tiempo de decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con las decisiones que están tomando”, declaró.



Ante la presencia de unas 500 personas que buscaban realizar un trámite o pagar un impuesto, los encargados de la oficina habilitaron el estacionamiento para atender a las personas.