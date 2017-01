Preparan cargos por golpiza puesta en Facebook

CHICAGO, Illinois(AP)

La policía de Chicago no cree que la víctima de una golpiza filmada en video y descargada en Facebook fuera atacado por ser blanco, a pesar de que los asaltantes profieren insultos contra los blancos y el presidente electo Donald Trump, dijo un vocero policial el jueves.



Se esperan los cargos contra los cuatro sospechosos, todos negros, dijo el vocero Anthony Guglielmi a The Associated Press.



Guglielmi reconoció que los agresores hicieron "declaraciones racistas terribles" durante el asalto, pero que la víctima fue atacada porque tiene "necesidades especiales", no por su raza. Con todo, las autoridades estudian si el ataque cae bajo la ley de crímenes agravados por el odio racial.



Posiblemente los sospechosos trataban de extorsionar a la familia de la víctima, dijo Guglielmi. Los investigadores dijeron que la víctima permaneció con sus agresores, uno de ellos un condiscípulo, durante casi 48 horas, y que quedó traumatizado.



Pasajes del video publicados por medios de Chicago muestran a la víctima con una cinta adhesiva sobre la boca, encorvado en un rincón mientras al menos dos agresores le rompen la camiseta con un cuchillo y otros se burlan de él. El video muestra una herida en la coronilla del hombre y una persona le empuja la cabeza con el pie.



Parece haber una ligadura roja en torno de las manos de la víctima.

Fuera de cámara se escuchan voces que insultan a los "blancos" y a Trump. Aparece al menos una mujer.



La víctima, que reside en un suburbio de Chicago, tiene "problemas de salud mental", según el jefe de policía Eddie Johnson. El video es "nauseabundo", dijo Johnson en conferencia de prensa el miércoles.



La investigación comenzó el lunes cuando la policía vio a un hombre "angustiado y en crisis" caminando por la calle en el West Side de la ciudad, dijo el capitán Steven Sasso. Lo llevaron a un hospital y luego se descubrió que habían denunciado su desaparición.



Aproximadamente al mismo tiempo, la policía detuvo a varias personas en una vivienda cercana donde había señales de lucha y daños. Los investigadores determinaron que el hombre había estado ahí.



La policía no ha identificado a los detenidos, pero dijo que tres son de Chicago y uno del suburbio de Carpentersville. Guglielmi dijo que todos son mayores de 18 años y que la policía colabora con los fiscales para "presentar el caso más sólido posible".