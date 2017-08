VIDEO: Con rifle en mano, arrestan a #LordPolicía en Michoacán

MICHOACÁN (SUN)

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán arrestó a un elemento policial y le abrió un expediente ante la Unidad de Asuntos internos, luego de que



En el video de 57 segundos, grabado por otra persona con un teléfono celular, el policía, rifle en mano, lanza a plena luz del día una serie de desafíos y advierte, con majaderías que ”soy la mera ver... toda la bola de cu#%& creen que estoy acabado, me pelan la ver.. culeros”.



El oficial se muestra sobre la calle de un fraccionamiento de la ciudad de Morelia y, aunque se desconoce hacia quién van las advertencias, la SSP lo consideró como una ofensa para la sociedad en general.



Advertencia: El siguiente video contiene lenguaje fuerte







La sanción no se hizo esperar y mediante un comunicado, la dependencia estatal enfatizó que en relación con el video expuesto en redes sociales, donde se puede ver a un elemento de la Policía Michoacán expresarse con palabras altisonantes y prepotencia hacia la sociedad, éste fue arrestado de inmediato por la misma Secretaría de Seguridad Pública desde el pasado jueves.



La SSP señaló enfática que, a través de la Unidad de Asuntos Internos, inició el procedimiento para deslindar responsabilidades y sancionar conductas que falten al reglamento y a los principios que deben guardar los elementos de la institución que, por estar en horas de servicio, portan su uniforme y arma de cargo.



“Esta corporación condena cualquier acto que afecte el honor e imagen de la Policía Michoacán, por lo que, bajo las normas institucionales y legales, se actuará en consecuencia hacia quien no cumpla con su obligación de ser un ejemplo ante la sociedad, misma a la que debe servir con la preservación del orden y la seguridad”, informó la SSP.