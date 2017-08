Reportan recaída en estado de salud de Elba Esther Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Elba Esther Gordillo Morales, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sufrió un desmayo cuando se dirigía al sanitario, por lo que fue atendida de inmediato.



Fuentes vinculadas a la ex líder del magisterio nacional informaron que en estos momentos médicos se encuentran realizando exámenes para descartar algún daño.



"Fue cuando se dirigía al baño que se desvaneció. Pensamos que es debido al aneurisma que padece. Se le va a realizar una tomografía para descartar algún daño como alguna hemorragia cerebral", indicaron.



Las fuentes consultadas agregaron que Gordillo Morales está consciente y estable.



El pasado mayo, la ex lidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) logró que un tribunal federal la absolviera de la acusación de fraude al fisco supuestamente cometido en 2008.



Elba Esther Gordillo Morales fue detenida el 26 de febrero de 2013 en Toluca, Estado de México, acusada de defraudación fiscal, de delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos.



En un inicio, Gordillo Morales fue internada en la Torre Médica del Penal Femenil de Tepepan hasta el 18 de noviembre de 2015. En enero de 2016, fue trasladada del Hospital de Xoco al Hospital Ánglees de Interlomas para diversos estudios de alta especialidad y a la fecha se encuentra en el María José Roma, en la colonia Roma.