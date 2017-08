Permanece libre testigo de caso Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alfonso Ortega López, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) como prestanombres del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, no será arrestado por no comparecer al interrogatorio de la defensa del priísta.



Fuentes del Poder Judicial informaron que Ortega López cumplió en tiempo y forma con el requerimiento formulado por el juez de control Gerardo Moreno García durante la audiencia del 22 de julio, al informar a través de sus abogados que ese día se encontraba fuera del país, razón por la que no acudió a la diligencia.



El presunto implicado fue citado para ser interrogado por la defensa de Duarte el pasado 22 de julio.



Al inicio de la diligencia el juez Moreno García observó que el supuesto prestanombres de Duarte y principal declarante en su contra estaba notificado de que debía acudir a ser interrogado, sin que estuviera presente en ese momento y sin que hubiera justificado su falta.



Le otorgó 48 horas para que manifestara porqué no acudió a la comparecencia y que, de no hacerlo así, se le impondría un arresto.



Alfonso Ortega, quien declaró que Duarte lo invitó desde 2010 a colaborar e integrarse a las operaciones ilícitas que supuestamente el ex mandatario lideraba durante su administración en Veracruz, informó que se encontraba fuera del País y solicitó se dejara sin efectos el apercibimiento decretado.



El juez tuvo por acreditada la justificación de su inasistencia a la audiencia en la que se vinculó a proceso al ex gobernador de Veracruz por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y dejó sin efectos el apercibimiento.



El interrogatorio al presunto prestanombres fue ofrecido como prueba de descargo por el abogado Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa de Duarte.



Del Toro indicó que ofreció el interrogatorio como prueba debido a que durante la audiencia inicial en la que la PGR formuló la imputación contra Duarte, afirmó que ésta se fundamentaba principalmente en las declaraciones de Ortega López.



En los dichos de Alfonso Ortega se incluye el detalle de la compra de parcelas ejidales en el estado de Campeche para lavar dinero producto del desvío y que Javier Duarte ordenó la creación de diversas empresas para adquirir bienes inmuebles con los recursos obtenidos de cuentas del estado.



Entre las empresas que Ortega dijo haber creado por órdenes de Duarte está Inmobiliaria Rohr, en febrero de 2011, a través de la cual adquirió un predio valuado en más de 42 millones de pesos en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México en la cual el ex gobernador intentó construir una casa de descanso.