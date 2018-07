Alista INE multa por 197 mdp a Morena por fideicomiso para ayudar a damnificados por sismo

(El Universal)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votará el 18 de julio una propuesta de sanción a Morena por 197 millones de pesos por la creación y operación del Fideicomiso Por los Demás, creado para ayudar a los damnificados.



Las irregularidades que fueron confirmadas por la Comisión de Fiscalización fueron omitir reporte de ingresos, rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir aportaciones de personas desconocidas y recibir aportaciones de ente prohibido, aunque no se acreditó que el monto del dinero haya parado a las campañas.



“Esto es como Pemexgate cuando vuelves efectivo el dinero pues no hay rastro”, reconoció el consejero presidente de la Comisión, Ciro Murayama.



Las faltas son de gravedad especial, por lo que, se avaló en Comisión, y se propondrá al Consejo sancionar con 250 % del monto involucrado, es decir, 197 millones 46 mil 413 pesos.



También se impondrá al PRI una sanción por 36 millones 544 mil pesos, por recibir financiamiento del gobierno de Chihuahua, en la administración de César Duarte, en simulación de supuestas aportaciones de trabajadores. Al PAN se propone sancionarlo con 3 millones de pesos por aportación de dinero por un ente prohibido por la ley, una empresa.



FINANCIAMIENTO ILEGAL



Murayama, afirmó que por el caso del Fideicomiso se propondrá también dar vista al Sistema de Administración Tributaria (SAT). La Comisión Nacional Bancaria y de valores (CNByV) y la Unidad Técnica de los Contencioso del INE, pues las empresas que hicieron aportaciones incurrieron en financiamiento ilegal.

Recordó que los partidos pueden abrir Fideicomisos pero Morena no lo reportó al INE y “hay vínculos inseparables con el partido” pues legisladores y dirigentes son tanto fideicomitentes como fideicomisarios.



Además “entregar recursos a los damnificados si bien es una tarea encomiable lo tienen prohibido los partidos por que puede volverse una dádiva. No son los partidos los que debe estar entregando ni dinero ni bienes a la población se trató de un Fideicomiso que se comportó de manera atípica”.



El pasado 28 de junio El Universal informó que el Fideicomiso recaudó en total 78 millones de pesos y 38 millones de pesos fueron recibidos en efectivo, en una suerte de “carrusel”, pues los videos que fueron conocidos por la Comisión y presentados por Banca Afirme —donde se abrió el Fideicomiso— muestran el modus operandi.



En las grabaciones de video que conocieron los consejeros un grupo de personas se formó para hacer varios depósitos, de 50 mil pesos cada uno y en cuestión de minutos, en 6 sucursales de esa institución.



Los documentos y conclusiones e incluso un primer borrador se conoció a principios de junio, pero al actualizarse las cifras, los depósitos considerados irregulares crecieron de 38 a 44 millones de pesos.