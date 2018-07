Dejan libre a ex director de Almoloya, detenido por fuga de ''El Chapo''

ALMOLOYA DE JUÁREZ, México(El Universal)

Un juez federal concedió un amparo y ordenó dejar en libertad al ex director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, presuntamente implicado en lafuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en julio de 2015.



El ex funcionario, Valentín "N", logró que el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito le concediera un amparo al considerar que no hay elementos suficientes para procesarlo.



Es decir, que la Procuraduría General de la República no acreditó con elementos de prueba suficientes la probable participación del ex funcionario en la evasión de Guzmán Loera, ocurrida en julio de 2015 a través de un túnel subterráneo.



En consecuencia, en su sentencia del 2 de julio pasado, ordenó al Cuarto Tribunal Unitario del Estado de México que deje insubsistente el auto de formal prisión y lo deje en libertad bajo las reservas de ley.



La Ley de Amparo prevé que en casos en los que se reclamó una medida privativa de libertad por delitos que no sean considerados graves o que no merecen prisión preventiva de oficio, las sentencias que conceden la protección deberán ser ejecutadas de inmediato.



En consecuencia, debido a que Valentín "N" fue acusado del delito de evasión de reo, que no merece prisión preventiva de oficio ni se considera grave, su libertad debe materializarse de modo inmediato.



Por ello, los abogados de Valentín "N" solicitaron al Sexto Tribunal Unitario que requiera al titular del Cuarto Tribunal Unitario que se ejecute de manera inmediata para que su cliente salga del Altiplano, lugar donde se encuentra recluido.



A pesar de ello, la sentencia de amparo aún puede ser revocada mediante un recurso de revisión.