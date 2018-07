Gana Morena voto extranjero; PAN perdió terreno en el rubro

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Así votaron nuestros compatriotas desde el exterior. Conoce los resultados preliminares. pic.twitter.com/0SoYoFVxKC — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) 4 de julio de 2018

De los 98 mil 470 votos contabilizados de los mexicanos residentes en el extranjero, tres de cada cinco, es decir 63 mil 863, fueron para Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los últimos datos del PREP.Este resultados es el más alto de las tres elecciones en las que los mexicanos fuera del país han participado.En los procesos electorales de 2006 y 2012, el PAN fue el ganador en el extranjero.Josefina Vázquez Mota obtuvo el 42% de los votos y Felipe Calderón Hinojosa el 60%. Esta cifra es la más cercana al 65% con el que ganó López Obrador.El partido que no logra superar el tercer lugar es el PRI. Su porcentaje más alto fue en el 2012 con Enrique Peña Nieto, y en ese año consiguió apenas seis mil 359 sufragios, e16% del total de los votantes.“La regla que se ha venido afirmando es que regularmente nuestros residentes en el extranjero votan por partidos diferentes al PRI […] Uno de los elementos por los que se podría decir que no votan por ellos es porque es gente que se ha visto obligada a salir del país”, comenta César Astudillo Reyes, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.Después de tres elecciones, López Obrador logró conseguir el voto de los mexicanos que viven fuera del país.En 2006, año en el que contendió como candidato del PRD, se quedó en segundo lugar con 11 mil 90 votos, lo que representó el 34% del total de la votación.En 2012 consiguió mayor número de simpatizantes, pero esto no le alcanzó para superar el número de votantes de Josefina Vázquez Mota.En esa elección, dos de cada cinco votantes eligieron a López Obrador. En total obtuvo 15 mil 878 votos.Antes de esta elección los candidatos del PAN eran los que dominaban el voto extranjero.En 2006, Felipe Calderón logró 19 mil 16 votos a su favor. Aunque en 2012 el número de votos para el partido blaquiazul bajó en términos reales, el porcentaje más alto lo obtuvo Vázquez Mota. La candidata del PAN consiguió 17 mil 169 sufragios.Pero en los resultados de 2018, Ricardo Anaya, candidato por la coalición “Por México al frente”, cayó al segundo sitio con el 27% de los resultados a su favor, esto representa un total de 26 mil 344 votantes.