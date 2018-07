Colosio Jr. gana diputación en Nuevo León

(El Universal)

En su primera incursión política, Luis Donaldo Colosio Riojas ganó las elecciones por el IV distrito local de Nuevo León, derrotando al coordinador de la diputación panista, Arturo Salinas Garza, que buscaba la reelección y quien, para poder ocupar nuevamente su curul, deberá esperar al término del conteo distrital, a fin de ver si logra ser diputado por el principio de representación proporcional.Al cierre del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales (Sipre) de la Comisión Estatal Electoral (CEE), y habiéndose capturado 247 de 287 actas que representan el 86.02%del total, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, tenía 24 mil 08 votos, que representan el 33.41% del total emitido.El panista Salinas Garza, que ganó el distrito en los comicios de junio de 2015 con 24 mil 331 votos, es decir el 38.20%, esta vez al cierre del SIPRE obtuvo el segundo lugar al recibir 19 mil 138 votos, equivalentes al 26.63%.Al mantenerse al margen de los reflectores y de la política porque la consideraba un “ambiente sucio”, Colosio Riojas, abogado de 32 años de edad, dio la sorpresa el 16 de enero de 2018, al anunciar su deseo de participar como candidato a diputado federal o local, igual que su compañero de despacho, Agustín Basave Alanís, hijo del ex líder nacional del PRD, Agustín Basave Benítez.A los hijos de Colosio y Basave los debutó en política el diputado local y dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, quien a su vez contendió para senador, mientras a Basave lo hizo para diputado federal, y Colosio por una curul en el Congreso de Nuevo León.Desde el inicio de las precampañas y campañas electorales, García, Colosio y Basave recibieron una alta exposición mediática, por encima de sus compañeros aspirantes del mismo partido, al aparecer juntos en la propaganda difundida en redes sociales y en los spots de MC.Incluso salieron en spots de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), para defender al ex abanderado presidencial, Ricardo Anaya, ante lo que consideraron embates brutales del Gobierno Federal, con el “uso faccioso” de la PGR.Además, los tres tuvieron un trato privilegiado frente a otros aspirantes de MC de Nuevo León, pues Samuel García quedó como candidato suplente de Dante Delgado.Agustín Basave, en tanto, fue incluido como candidato a diputado federal plurinominal, como segundo en la lista de la Segunda Circunscripción. A pesar de que mediante un video el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, apoyó a Basave, éste perdió en las urnas en el VI distrito, ante la candidata del blanquiazul Annia Gómez. Incluso sacó menos votos que la ex señorita México, Judith Grace González, de Juntos Haremos Historia, que terminó en segundo lugar.Colosio Riojas fue favorecido como cabeza de la primera fórmula de candidatos a diputados locales plurinominales de MC. Para ser legislador bastaba que el partido naranja obtuviera por lo menos el 3% de la votación para legisladores, y logró rebasar el 10%.Pero gracias al peso de su nombre, Luis Donaldo consiguió ser el único aspirante de Movimiento Ciudadano en ganar un distrito en Nuevo León. Su logro equivale al de los 26 candidatos del PRI, que apenas obtuvieron un distrito, mientras la coalición encabezada por Morena se lleva diez, y el PAN 14 distritos.Al no necesitar Colosio de la diputación local de lista gracias a su triunfo a punta de votos, la curul que tenía reservada por la vía plurinominal, será ocupada por su suplente en el primer lugar de la lista, Horacio Jonatan Tijerina Hernández, quien además de candidato a legislador local por el distrito VI (ganado por el PAN), es representante de MC ante la Comisión Estatal Electoral.También tiene su lugar seguro en el Congreso como diputada plurinominal, Mariela Saldívar Villalobos, que busca su relección, pues siendo suplente de Concepción Landa, ocupó su curul cuando ésta renunció para irse al gabinete del panista Javier Corral , mientras Mariela abandonaba el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.El domingo primero de julio, Saldívar terminó en cuarto lugar, entre 10 contendientes por el primer distrito local, superada por el abanderado de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Zeferino Juárez Mata que ganó la elección, seguido por los candidatos del PRI, César Cavazos; del PAN, Daniela Candanosa; y del PVEM, Alfonso “Poncho” De Nigris.