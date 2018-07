AMLO agradece mensajes de Fox, Salinas y Calderón

(El Universal)

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostiene una reunión privada con Lázaro Cárdenas Batel, en la casa de la transición en la colonia Roma.



El ex gobernador de Michoacán y especialista en temas de migración esperó al tabasqueño quien llegó tarde a su encuentro porque sostuvo antes una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



Al arribo a sus oficinas, López Obrador agradeció los mensajes de apoyo de los ex presidentes Vicente Fox, quien durante la campaña lo llamaba “Lopitos”; así como del Felipe Calderón (PAN) y de Carlos Salinas de Gortari (PRI).



“Le agradezco mucho al ex presidente Fox por sus palabras, estamos en un tiempo de reconciliación y unidad nacional; le agradezco esas muestras de respeto hacia mi persona, lo mismo agradezco al ex presidente Felipe Calderón, al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y a los que nos han tratado de manera respetuosa”.



No obstante, López Obrador reiteró que ya hay un acuerdo para terminar con las pensiones de los ex presidentes.



Sobre el desplegado en el que el líder petrolero Carlos Romero Deschamps le expresa el respaldo del gremio, López Obrador dijo: “eso se va a ver en su momento, lo que sí les puedo decir es que va a haber democracia sindical y no permitiremos que haya corrupción”.



Sobre el conflicto postelectoral en Puebla, López Obrador, donde Morena y el PAN, se disputan la gubernatura, el político tabasqueño dijo que el tema lo está viendo la líder del partido, Yeidckol Polevnsky y “hay un equipo viendo este asunto”.