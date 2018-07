Carlos Urzúa estima crecimiento económico de 2.5% en 2019

(El Universal)

Carlos Urzúa, nominado como Secretario de Hacienda por Andrés Manuel López Obrador, consideró que la buena reacción de los mercados bursátiles tras las elecciones “era de esperarse” y que incluso puede mejorar.



En entrevista con Carlos Loret de Mola para Despierta, Urzúa consideró que si se logra negociar el Tlcan antes de finalizar el año, el dólar puede llegar a niveles de “18 punto y tantos (pesos por dólar)".



Confirmó que el actual Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y su equipo, se mantendrán al frente de la renegociación del Tlcan durante los cinco meses de transición y consideró que la actual administración debe “llevar la batuta y debo decir que el equipo mexicano es bastante bueno”.



Consideró que tras las elecciones de noviembre en Estados Unidos se puede acelerar el proceso de renegociación del Tratado.



Carlos Urzúa aseguró que sí habrá recursos económicos para los programas sociales que Andrés Manuel López Obrador prometió en su campaña.



Detalló que actualmente hay 147 programas de apoyo a nivel federal y algunos están duplicados o triplicados en diferentes secretarías, por lo que en los próximos meses se hará una revisión para determinar cuáles permanecen y cuáles se eliminan.



Aclaró que el programa Prospera no desaparecerá, sino que se redistribuirán sus recursos.



Estimó que el Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores tendrá un costo extra de 35 mil millones de pesos y los apoyos para jóvenes 90 mil millones de pesos.



Sobre los recortes al gasto, calculó que se ahorrarán 8 mil millones de pesos en sueldos y 7 mil millones en seguros de gastos médicos.



Al ser cuestionado sobre el precio de la gasolina, Carlos Urzúa respondió que no se tienen previstos cambios mayores.



"Nosotros creemos que no puede haber movimientos abruptos en el precio de la gasolina. Estamos pensando en incrementar cada año por la inflación el precio, es decir, en términos reales no se va a incrementar, pero en términos nominales sí, por la inflación".



Urzúa estimó que en el 2019 habrá un crecimiento económico de 2.5%, la inflación se situará entre 4 y 5% y el dólar se ubicará en 19 pesos, además de que el barril de petróleo constará 70 dólares.