¿Por qué Beatriz Gutiérrez Müller no quiere ser primera dama?

(El Universal)

Beatriz Gutiérrez Müller es la esposa del virtual ganador de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y podría renunciar a ser “primera dama”.



Gutiérrez Müller nació en 1969 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, una maestría en Letras en la la Universidad Iberoamericana de Puebla y el doctorado en la UAM, en 2013.



Ha escrito tres libros. El primero en 2011, Larga vida al sol; el segundo llamado Viejo siglo nuevo: Un País sumido en la miseria y la desigualdad, y el tercero en 2016, Dos revolucionarios a la sombra de Madero, éste último fue presentado por AMLO en Youtube.



La también historiadora ha dejado claro que no tiene intereses políticos, por lo que durante un mitin de su marido planteó la necesidad de eliminar la figura de la “primera dama”.



"Tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente, por ello hoy he venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la primera dama, ¿por qué? En México que no haya mujeres de primera ni de segunda, tampoco queremos que haya hombres de primera ni de segunda. Con todo respeto a las mujeres que han actuado antes con ese papel, decir primera dama es algo clasista", dijo en Minatitlán, Veracruz.



Hace poco sorprendió a propios y extraños como cantante, al interpretar “El Necio”, de Silvio Rodríguez, en el documental sobre la vida de su esposo, titulado “Esto soy”; y como compositora con la canción “Hoy despierto”, que publicó en su Facebook el domingo pasado.



El amor entre la periodista y el político tabasqueño surgió cuando él aún era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Ella se desempeñaba en la administración capitalina como asesora de Comunicación.



Cuando en 2006 reconoció sostener una relación con AMLO, quien mantenía un plantón sobre Paseo de la Reforma tras perder las elecciones presidenciales de aquel año, ella misma optó por alejarse de los reflectores.



Se define como una persona aterrizada, curiosa y soñadora, pero le tiene temor a las alturas, además es una persona autoexigente y disciplinada.



Para Beatriz Gutiérrez Müller su mayor osadía es haberse casado con Andrés Manuel López Obrador, porque es una persona con mucho arrojo y atrevimiento.