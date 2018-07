Fox desea a AMLO que calle a quienes no creyeron en él

(El Universal)

El ex presidente Vicente Fox mandó un mensaje a Andrés Manuel López Obrador en el que desea de todo corazón que “nos calles la boca a quienes no creímos en ti”, dijo.



Mediante un video en redes sociales, el ex mandatario mexicano felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo en las elecciones presidenciales y señaló “deseo de todo corazón que nos calles la boca a quienes no creímos en ti”, dijo



Mencionó que espera que sea un Presidente que represente a pobres y ricos, estudiantes de todos los niveles, empresarios de todos los tamaños, emprendedores, periodistas e investigadores, académicos políticos de todos los colores y sabores, personas de todas las edades.



“Andrés, sé como te sientes, de verdad se siente una gran alegría al ganar y al triunfar, pero también es una gran responsabilidad y peso sobre tus hombros”, dijo.



Enfatizó que cuenta con muchas cosas para sacar adelante este enorme reto de seis años de trabajo junto con los mexicanos. “Cuentas con una mayoría en el Congreso, es muy afortunado, porque permite implementar las políticas, las decisiones de tu equipo y sobre todo la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas”, señaló.







Fox no es el único ex Presidente que le ha mandado mensajes a López Obrador después de su triunfo. Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón también lo hicieron.