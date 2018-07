Acuerdan transición tranquila EPN y AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

El virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, la transición iniciará formalmente una vez que el Tribunal electoral lo declare Presidente electo.



Además, reconoció y agradeció al presidente Enrique Peña Nieto el respeto que mostró para que las elecciones fueran libres y limpias.



“Fue muy bueno el encuentro, amistoso, repito. Le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral. Como lo dije la noche del domingo, me consta que cuando un Presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica, una verdadera democracia.



“He padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que en este proceso electoral, el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron, en lo general, libres y limpias”.



En un mensaje en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, luego de reunirse con el Mandatario, López Obrador sostuvo que fue un encuentro cordial, amistoso e importante, en el que se abordaron temas de la transición, y el primero fue esperar la declaración de Presidente electo, una vez que se validen los resultados de la elección, para comenzar el proceso.



“En todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en todos estos temas, que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos, financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, que se va a mantener una política macroeconómica con equilibrios fiscales”, manifestó.



“No va a haber injerencia en temas financieros en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso con el dólar, temas que, repito, corresponden al Banco de México: Autonomía, equilibrio macroeconómico y que continúen los programas en proceso, que no se detenga ninguna actividad y sobre todo que se garantice la paz y la tranqulidad en este periodo de transición”.



Otros temas abordados, de los cuales no detalló los términos de la plática, fueron la renegociación del TLC, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la reforma energética.



“En tanto no exista este reconocimiento legal, no podríamos establecer una relación institucional como se desea. Vamos a ser respetuosos de las formas porque la forma es fondo, no hay que precipitarnos, todo a su tiempo, desde luego hicimos el compromiso de actuar de manera conjunta, con mucha unidad, sobre todo en el tema del TLC”, comentó.



López Obrador dijo que el presidente Enrique Peña lo invitó y que él aceptó participar en la reunión de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, el 24 de julio.



En una sesión de preguntas y respuestas, el político tabasqueño reconoció que el presidente Peña abordó el tema de su seguridad y la necesidad de protección, a través del Estado Mayor Presidencial. “Le dije que voy a analizarlo, fue un buen gesto de su parte, para que se proteja a quien va a ser el Jefe del Estado mexicano”.



El candidato insistió en que será hasta que se valide formalmente la elección cuando comenzarán a trabajar los equipos: Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clouthier y Julio Scherer en temas de política interior; Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard, en política exterior, así como Carlos Urzúa y Alfonso Romo, en política económica.



Descartó haber abordado asuntos como las modificaciones a la reforma educativa, la venta del avión presidencial, pues, para él, “son decisiones y compromisos tomados”.