Se debilita peso mexicano ante posible triunfo de AMLO: Analistas

(El Universal)

El peso mexicano se ha debilitado fuertemente en el último mes, reflejo de la ansiedad política interna y sin tener en cuenta un contexto macroeconómico robusto y algunas señales alentadoras como un acuerdo sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de acuerdo con un análisis del Financial Times.



Inversionistas y mercados de divisas se están centrando en una votación que podría cambiar el panorama político en México, por la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador finalmente sea electo Presidente el 1 de julio.



A mediados de abril, el peso perdió poco más de un 5 por ciento frente al dólar, marcando su punto más bajo desde mediados de enero, indica la publicación.



La fortaleza reciente del dólar frente a las monedas de los mercados emergentes, que ha golpeado fuertemente a Rusia, Argentina y Turquía, solo explica parte de la presión sobre el peso, dijeron analistas.



En los últimos días, el candidato presidencial ha tenido una serie de discrepancias con el sector empresarial sobre la forma de llevar las finanzas públicas así como proyectos de inversión, como el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.



La última resquebrajadura en la relación fue cuando el tabasqueño acusó a los empresarios de interferir en el proceso electoral.



Argentina sale a calmar a los mercados tras suba de dólar



El gobierno argentino salió el viernes a calmar a los mercados con una fuerte suba de la tasa de referencia y una reducción de la meta de déficit fiscal en un contexto de volatilidad por la fuerte alza del dólar.



El dólar se depreciaba a 22,20 pesos por unidad a las 13.25 hora local (1625 GMT) pocas horas después de que el Banco Central anunciara un fuerte incremento de la tasa de interés de referencia y la ubicara en 40%.



La divisa en la que ahorran los argentinos alcanzó la víspera 23,30 pesos, su máximo histórico, en el marco de una tendencia alcista que al banco emisor le resultó difícil contener y en sintonía con lo ocurrido en otros mercados de la región debido en parte a la suba de las tasas en Estados Unidos.



El Banco Central redujo además el tope de activos en dólares que impone a los bancos, lo que los obliga a salir a vender la divisa.



De forma adicional y para dar más certidumbre a los mercados, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció una reducción de la meta de déficit fiscal de 3,2% a 2,7% del Producto Interno Bruto para este año. Ello permitirá un ahorro de unos 3.500 millones de dólares.



“Hay un camino hacia el equilibrio fiscal, una condición no negociable del presidente Mauricio Macri”, dijo Dujovne a periodistas en rueda de prensa.



El funcionario señaló que ante este escenario de mayor volatilidad externa “habrá un déficit fiscal más bajo generando menos necesidades de financiamiento”.



Dujovne consideró que en la actual situación de “incertidumbre” financiera también influyeron las “prácticas demagógicas” de la oposición de intentar frenar con un proyecto de ley el alza de las tarifas de algunos servicios públicos, medida que ha provocado un gran malestar social.



El ministro confió en que la suba de la tasa de referencia sea transitoria y reconoció que afectará al crecimiento económico en curso.



No obstante, acotó que “lo que más afecta es entrar en esta espiral en la que la volatilidad se apropia del mercado y la incertidumbre reina en la sociedad”.



Asimismo admitió que la medida podría impedir que la tasa de inflación baje en mayo.



El alza del costo de vida es una de las mayores preocupaciones de los argentinos, que ven cómo productos de primera necesidad no terminan de bajar.



El banco emisor intervino fuertemente en el mercado en los últimos días vendiendo más de 5.000 millones de dólares para frenar la escalada de la divisa y evitar el traslado de ese movimiento a la inflación.



Dujovne apuntó que la meta del alza del costo de vida para este año se mantendrá inamovible en 15%. Sin embargo, economistas dan por descontado que será de al menos 22%.



En tanto, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, relativizó la apreciación de la moneda estadounidense al señalar que “es algo que está pasando en países emergentes y la Argentina está muy bien preparada para absorber estos shocks”.



Caputo destacó que las necesidades financieras por 25.000 millones de dólares para este año “están cubiertas en 80-85%” y que Argentina no tomará deuda en dólares y euros.



Fausto Spotorno, economista jefe de Orlando Ferreres y Asociados, dijo a The Associated Press que el Banco Central fue “bastante contundente con las medidas que tomó y eso ha ayudado un poco a frenar la corrida del dólar, a la que tampoco le quedaba mucha nafta (gasolina)”.



Spotorno consideró que la suba de la tasa será transitoria porque “cuanto más tiempo dure peor será para la actividad económica”.



Con la medida se busca que los inversores se vuelquen a títulos en moneda local por ofrecer un mayor interés y desmotivar a los bancos a pedir prestado a la entidad emisora para comprar divisas.



El economista apuntó que el problema de Argentina es que “tiene un sistema financiero pequeño y cuando tiene grandes necesidades de financiamiento debe recurrir al mercado internacional, lo que lo hace vulnerable a los movimientos en las tasas”.



Analistas señalaron que este año hay una tendencia al alza del dólar por la disminución de la entrada de capitales. A ello se suma un mayor volumen de importaciones debido al crecimiento económico y la reducción de las exportaciones de granos, la principal fuente de divisas de Argentina, por la reciente sequía.



En el alza del dólar también ha influido la tendencia de los inversores a desprenderse de títulos locales para refugiarse en el dólar luego de la reciente entrada en vigencia de un impuesto que grava esas colocaciones.