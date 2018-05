Pequeños empresarios dicen que apoyan a AMLO

(El Universal)

La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme) reaccionó contra el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), por considerar que no los representan, además de que es falso que sean las empresas de la cúpula empresarial las que generen 9 de cada 10 empleos.



Porque los 4 millones de micro y pequeñas empresas representan el 97% de la planta productiva nacional y son las que generan 70% de las plazas laborales.



A un día de que las cúpulas empresariales se enfrentarán al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, el líder de la Asociación dijo que dicho aspirante busca que los grandes hombres de negocios ya no decidan el futuro del País poniendo y quitando políticos y servidores públicos, al sólo beneficiar a 100 familias.



El presidente de Alampyme, Alejandro Salcedo, dijo que el “CCE y CMN no nos representan”, ya que dijo solamente está Asociación integra a 16 mil micro y pequeños empresarios.



Afirmó que los todos actores económicos deben generar un Modelo Económico Integral “a modo de que no solo las grandes empresas se beneficien de los programas públicos y de las concesiones que los gobiernos corruptos les han otorgado”.