"El Bronco" pide a poblanos "quitarse la pata del pescuezo"

PUEBLA(El Universal)

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, criticó que en esta entidad el PAN quiera heredar el poder, por lo que convocó a los poblanos a quitarse "la pata del pescuezo" y no votar por los partidos.



"El poder no se hereda, eso está mal, el poder no se comparte, eso está mal, el poder se tiene que ejercer para que las cosas estén mejor, dependerá de los mismos poblanos votar o no por alguien", aseguró Rodríguez Calderón al preguntarle su opinión sobre que la candidatura del PAN al gobierno del estado, Martha Ericka Alonso, esposa del ex gobernador, Rafael Moreno Valle (PAN).



En el centro histórico de esta capital, "El Bronco" dijo que poblanos deben quitarse "la pata del pescuezo", para que no voten ni por Morena, ni por el PAN, ni por el PRI, sino que busquen candidatos que sean honestos y que puedan resolver los problemas del estado.



Señaló que en Puebla a pesar del avance con las empresas que tienen, sigue creciendo la pobreza, el campo está despoblándose.



"Lo que tenemos que hacer es generar empleo como lo hicimos en Nuevo León, donde tenemos la tasa de desempleo más baja de todo México, tenemos los mejores salarios en nuestras empresas".



Criticó que en Puebla los gobiernos se han convertido en "Santo Clos" sólo para los que les conviene. "Les trae a sus amigos y cuates, pero no a quienes no son amigos y cuates".



Rodríguez Calderón aseguró que apretará el paso en su campaña por la Presidencia.



"Voy a recorrer México de manera más veloz, ya ensillé mi caballo bronco, los del INE no me habían dejado, me quitaron 20 días, pero voy a superar eso como lo hice en Nuevo León, donde tenía 2% en las encuestas y gané la gubernatura".