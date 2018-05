Diseñan piñata de AMLO y su tigre

(El Universal)

Una foto de una piñata con la imagen del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT), Andrés Manuel López Obrador, junto a un tigre se ha convertido en tendencia en redes sociales.



La piñata muestra al tabasqueño ya con una banda presidencial en el pecho, fue elaborada en Reynosa, Tamaulipas, por la Piñateria Ramírez, quienes compartieron la fotografía.



"AMLO..2018......CON EL TIGRE A SU LADO......LA PIÑATA QUE LOS DEL PRI Y LOS DEL PAN QUIEREN.....LO QUIEREN CON TIGRE O SIN TIGRE???", se lee en la publicación de Facebook.







Lo artesanos tamaulipecos al parecer se inspiraron en la frase que dijo el aspirante presidencial el pasado marzo frente a empresarios durante la 81 Convención Bancaria.



Allí, el tabasqueño afirmó: “Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque -donde tiene su finca-y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro".



"Yo por eso deseo con toda mi alma que las elecciones sean limpias y sean libres, y que sea el pueblo el que decida quién va a ser el próximo presidente, yo estoy bien y de buenas porque ya llevamos algún tiempo en primer lugar, estamos como 15 puntos arriba en las encuestas, ya falta poco, y me va a dar mucho gusto trabajar con los banqueros de México", expresó en esa ocasión.



En cuanto a las piñatas, no es la primera vez que Piñatería Ramírez realiza figuras de personajes famosos, tiene en su lista imágenes de Kate del Castillo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Caitlyn Jenner, Guillermo del Toro con su Oscar o el Chilaquil.