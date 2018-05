Recibirá multa o arresto quien alimente a perros callejeros en Papalotla, Edomex

(GH)

Con multas de más de cuatro mil pesos o hasta 36 horas de arresto serán sancionados quienes den de comer a un perro callejero y no lo adopte, luego de que varios perros fueran asesinados a balazos el mes pasado en Papalotla, Estado de México.Según información de Excélsior , las sanciones se harán extensivas a los dueños de animales de compañía que no los cuiden.A través de carteles colocados en el municipio, se informó a la población que según el bando municipal, en los artículos 1,129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141 y 142, se establece como obligación de los habitantes de Papalotla hacerse responsables de la tenencia de perros y gatos de su propiedad.“Identificarlos, vacunarlos contra la rabia, esterilizarlos, evitar que deambulen libremente en la calle y que agredan a las personas, recoger las heces fecales de su mascota en la vía pública”Asimismo, se advirtió que si algún habitante del municipio alimenta a un perro callejero, se tomará como de su propiedad y deberá cumplir con todo lo estipulado con anterioridad y de no ser así se hará acreedor a una sanción.De la misma manera, quien arroje desperdicios de comida con la intención de alimentar a perros callejeros, quien se niegue a vacunar a animales domésticos de su propiedad o a entregarlos a autoridades en caso de agresión o sospecha de rabia, también recibirán multa.Dichas medidas han dividido a los ciudadanos, pues exigen establecer programas de esterilización y consideran cruel no brindar agua y alimento a perros que deambulan por el municipio.