Toma protesta René Juárez como líder del PRI; no queremos un México hecho pedazos, dice

(El Universal)

René Juárez Cisneros tomó protesta como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante los integrantes de la Comisión Política Permanente, y aseguró que el tricolor no quiere un México “hecho pedazos”, luego del 1 de julio.



“La obsesión, la ambición desmedida por el poder, ciega a algunos, nosotros no queremos un México hecho pedazos, confrontado y dividido, eso no lo queremos los priistas que amamos a esta gran nación, queremos un México donde se respete la ley, que genere confianza y certidumbre”, sostuvo.



A los priistas les garantizó ganar la Presidencia de México, pese a lo que marcan las encuestas, y destacó que bajo su dirigencia, el Partido y la cámara de su candidato, José Antonio Meade Kuribreña, son “dos rieles en la misma dirección”.



“No he visto ninguna encuesta formada ante una urna electoral, son las personas las que votan, a ellos hay que convencerlos”, sentenció, al destacar que la elección se gana en las casillas y no en las casas.



En la reunión de la Comisión Política Permanente del PRI, respaldó al coordinador de campaña de Meade, Aurelio Nuño, y dijo que trabajarán de la mano con el mismo objetivo.



Luego, de que la corriente priista Democracia Interna solicitara ayer su salida, a su decir, porque se dedica a defender al gobierno federal y no a representar a Meade.



“No conozco otra forma de hacer campaña que no sea de abajo hacia arriba, los votos están en el territorio, por eso esta campaña avanzará de abajo hacia arriba. Que no exista ninguna duda, que Aurelio y yo caminamos juntos, compartimos el mismo propósito, ayudar a Pepe Meade para que sea presidente de México”, aseveró.

Al salir de la reunión, el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, aseguró que el PRI puede remontar las encuestas en el proceso del 1 de julio.





“Lo que viene a hacer René Juárez es sumar, uno por uno, jalar cada uno de los grupos políticos de mi partido, para que podamos ganar las elecciones del 1 de julio, con unidad y reconciliación”, dijo.





Recordó que en 2006, a un mes de la elección, Andrés Manuel López Obrador también encabezaba las encuestas con 40 puntos, y el día de los comicios ganó Felipe Calderón.





“Estoy convencido de que José Antonio Meade es el hombre que requiere México para sacarlo adelante [...] cuando lo escuchen hablar, decir lo que cree y lo que siente por México, muchos mexicanos van a reflexionar su voto”, abundó.





Precisó que Andrés Manuel lleva 18 años haciendo campaña, y Ricardo Anaya dos años y medio, cuando Meade, hace unos meses seguía siendo secretario de Hacienda.





Al evento asistieron los ex líderes del PRI, Beatriz Paredes y César Camacho, así como Aurelio Nuño. En el podium estuvieron presentes Juárez Cisneros, la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu; los líderes parlamentarios, Gamboa Patrón del Senado y Carlos Iriarte de los diputados.



También el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández; y el de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora.