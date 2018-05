López Obrador abierto a acuerdo con empresarios si hacen negocios legales

(El Universal)

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, se dijo abierto a diálogos y acuerdos con el grupo de empresarios que apenas ayer calificó como una minoría rapaz, que tienen secuestrado al gobierno federal.



En entrevista a medios tras un mitin en el Malecón del Puerto Progreso, el tabasqueño fue cuestionado si llegaría a un acuerdo con este grupo de empresarios, con Claudio X. González.



Y respondió con algunas condiciones para que haya un diálogo con los empresarios con los que se ha confrontado: "Siempre y cuando se respete el estado de derecho y se haga el compromiso de que ya no van a seguir medrando al amparo del poder público y que van a hacer negocios legales, que no van a utilizar el tráfico de influencias".



Después de un mitin que duró más de una hora y fue respaldado por los ex presidentes del PAN, Germán Martínez y Manuel Espino, el candidato presidencial por la coalición Morena-PES-PT tambien aceptó que se reuniría con el Consejo Mexicano de Negocios.



"Con todos me reúno, no hay ningún problema, no tengo enemigos, solo tengo adversarios. Si me invitan voy, sin ningún problema. Siempre digo lo que pienso, no tengo un doble discurso", contestó.



Aclaró que, en general, lleva una buena relación con empresarios de todo el País y no tiene ningún pleito con el sector.



"Hay algunos que tiene intereses económicos, y políticos y están provocando este enfrentamiento que yo les diría artificial, es parte de la propaganda en contra nuestra", sostuvo.



Sin embargo, sostuvo que los empresarios que invierten y generan empleos, que apoyan el desarrollo del País y lo hacen de manera honrada merecen respeto.



"Estoy contra la riqueza mal habida, en contra de la corrupción, no en contra de los empresarios, afirmó.