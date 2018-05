Agendan para octubre juicio a Yarrington

(GH)

Una corte federal de Brownsville, Texas, agendó para octubre el juicio contra Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, quien enfrenta once cargos penales por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y diversas modalidades de fraude bancario y declaraciones falsas a instituciones financieras, informó Reforma La jueza Hilda G. Tagle, de la Corte de Distrito para el Sur de Texas, estableció este jueves las fechas iniciales para el proceso contra el ex mandatario, luego de aceptar una solicitud de fiscalía y defensa para clasificar el caso como "complejo".Con esta clasificación, dejan de aplicar los plazos ordinarios previstos en la legislación criminal federal de Estados Unidos, y puede prolongarse durante meses, o hasta años, el proceso de desahogo de pruebas y ofrecimiento de alegatos previo al juicio con jurado.El caso involucra al menos 15 mil documentos digitales con más de 100 mil páginas que tendrán que ser revisados por la defensa, además de materiales gráficos, objetos obtenidos al ejecutar órdenes de cateo y reportes de agencias como el Servicio Interno de Recaudación (IRS), la agencia antinarcóticos DEA y el Departamento de Seguridad Interna, informó la Fiscalía."Se anticipa que se requerirá el testimonio de numerosas personas, algunas residentes en otros países, y se estima que el juicio tendrá cuatro semanas de duración", agregó el fiscal Ryan K. Patrick, quien recordó que también se busca decomisar a Yarrington bienes por 200 millones de dólares.Las partes tendrán hasta el 28 de junio para presentar sus mociones sobre temas diversos, que la jueza escuchará en audiencia el 14 de septiembre.La conferencia final previa al juicio sería el 3 de octubre, y la selección de jurados iniciaría al día siguiente.El pasado 26 de abril Yarrington Ruvalcaba se declaró inocente ante un juez en Estados Unidos de los cargos de participar en una confabulación del crimen organizado, que incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y recepción de sobornos, entre otros.Según información de Notimex, el ex mandatario de 61 años renunció a que se le leyera la acusación y decidió declararse no culpable de los 11 cargos que le imputó un gran jurado en mayo de 2013.