AMLO nombra a Manuel Espino coordinador con ONG's

Voy con información de última hora. @ManuelEspino se suma a campaña de Andres Manuel López Obrador como coordinador de organizaciones civiles pic.twitter.com/pnKUqsrzt0 — Irving (@IrvingPineda) 4 de mayo de 2018

Amig@s de @Ruta5Estrategia Es necesario intensificar nuestra campaña permanente de sumar líderes y organizaciones sociales a nuestro Movimiento. Hoy con la motivación prioritaria de fortalecer aún más a nuestro candidato @lopezobrador_ VAMOS CON TODO!!! pic.twitter.com/hn7fhs1hXp — Manuel Espino (@ManuelEspino) 4 de mayo de 2018

Andrés Manuel López Obrador nombró al ex presidente del Partido Acción Nacional, Manuel Espino, como su coordinador de organizaciones sociales y civiles, a fin de buscar la adhesión de líderes a su movimiento, señala Reforma Espino declaró: "Un hombre que no nos va a fallar como lo han hecho otros. Un hombre del temple moral, de la estatura política de López Obrador, es honor estar con Obrador. Pues por ese honor, yo también quiero decirle a Andrés Manuel, en reciprocidad a su confianza, que Ruta 5 y que Manuel Espino tampoco le vamos a fallar", cita El Financiero 'Ruta 5' es una agrupación política en la que participa Espino y, según el ex panista, representa alrededor de 800 mil votos.López Obrador estuvo en Yucatán este día y declaró que la entidad es una en donde la incidencia delictiva es baja, y urgió a los pobladores a evitar que el crimen llegue al estado del Sureste mexicano.