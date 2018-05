Vargas Llosa se lanza contra AMLO y dice que "da motivos para estar preocupados"

(GH)

Mario Vargas Llosa opinó nuevamente sobre las elecciones en México y dijo que el triunfo de Manuel López Obrador "da motivos para estar preocupados", señalá la agencia Efe "Su gestión podría empujar a México a un desastre, no a una catástrofe como Venezuela, pero con consecuencias muy negativas para América Latina", dijo el ganador del Premio Nobel de Literatura.En ese contexto, el escritor llamó a los mexicanos "a que miren lo que pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia y vean adónde puede conducir la irresponsabilidad electoral".Anteriormente, el escritor había dicho que López Obrador haría al País “retroceder a una democracia populista y demagógica”.“La dictadura perfecta”El 30 de agosto de 1990, Vargas Llosa, junto con un grupo de intelectuales, participó en el foro de televisión llamado Encuentro Vuelta y ahí, al describir al sistema político mexicano, lanzó la frase de que “México es la dictadura perfecta”, en referencia al PRI.En el encuentro, organizado por el poeta Octavio Paz y moderado por el escritor Enrique Krauze, que se transmitió por Televisa, los intelectuales hablaban sobre los regímenes latinoamericanos en la mesa denominada “Del comunismo a la sociedad abierta”, cuando Vargas Llosa expresó: “No creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas, el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante.“México es la dictadura perfecta". La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México, porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene de hecho todas las características, la permanencia no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida que esa crítica le sirva, porque confirma que es un partido democrático, pero suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia”, dijo entonces.