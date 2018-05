"Si soy Presidente se acaba esa chin...": "El Bronco" propone eliminar La Hora Nacional

(El Universal)

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, propuso eliminar La Hora Nacional y los tiempos oficiales en radio y televisión, a cambio de que los empresarios generen contenidos formativos y puedan comercializar esos espacios.



“Si soy Presidente se acaba esa ching$%"#, no son necesarios. Apláudanme”, dijo el Bronco al participar en la 59 Semana Nacional de la Radio y la Televisión de la CIRT.



Ante los empresarios del sector, dijo que como Presidente de México no habrá gasto en medios para promover la soberbia del gobernante, sino que “compraremos” espacios para el Gobierno, porque “ustedes tienen que hacer negocio”.



A la pregunta del periodista Sergio Sarmiento de si les quitarías los partidos políticos los 12 mil millones de pesos que recibirán este año para las campañas y en qué los emplearían, Rodríguez Calderón se pronunció en favor.



Aseguró que destinaría una bolsa de seis mil millones de pesos a la zona indígena del País con el objeto de crear una Universidad Indígena.



Los otros seis mil millones de pesos, dijo, los destinaría a un fondo para los talentos de este País con el objeto que hagan investigación y que no se vayan de México.