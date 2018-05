VIDEO: "No me voy a reelegir, no creo en la reelección", dice AMLO en Tercer Grado

(GH)

El candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador calificó de “calumnia” que pretendan vincularlo con el gobierno de Venezuela.Durante su participación en el programa Tercer Grado, de Televisa, el político tabasqueño fue interrogado acerca de sus posibles nexos con Caracas y el chavismo.Asimismo, los periodistas Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Leo Zuckerman, René Delgado, Raymundo Riva Palacio y Denise Maerker cuestionaron a AMLO sobre temas de expropiación, el Tlcan, la amnistía y la corrupción.El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia acusó a la “mafia del poder” de robarle la elección en 2006 cuando perdió por menos de 1% de los votos ante Felipe Calderón.Por otro lado, aseguró que no cree en la reelección, por lo que no propondrá modificaciones a la constitución vigente."No me voy a reelegir, no creo en la reelección, con todo respeto creo que es un error de políticos que piensan que pueden ser eternos. Porfirio Díaz llegó con bandera de no reelección y se quedó 35 años", aseguró AMLO.Esta semana, una encuesta publicada por Reforma mostró que la preferencia ciudadana por el candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador se mantiene a la cabeza.El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo un 48% de los votos de los ciudadanos encuestados.El candidato por su parte señaló que a pesar de la ventaja en las encuestas no se confiará.