PGR y EU no han hallado grandes sumas de dinero de "El Chapo"

Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, declaró que ni Estados Unidos ni las autoridades mexicanas "han encontrado grandes sumas de dinero" de la fortuna que acumuló Joaquín 'El Chapo' Guzmán durante su actividad delictiva.Joaquín Guzmán Loera no usaba sistema financiero, indicó el procurador.“No lo han encontrado; ni ellos y nosotros muy pocos activos…. decíamos que no utiliza el sistema financiero, no es tan sencillo, hay otros que sí lo utilizan", dijo.De acuerdo al diario La Jornada , datos proporcionados por la PGR señalan que entre 1992 y 1993 a “El Chapo” le fueron decomisados 47 inmuebles y 214 joyas (la mayor parte relojes de marca).Desde entonces hasta hoy, los bienes que le han asegurado al ex líder del cártel de Sinaloa ascienden a más de 41 millones de dólares. Entre ellos sobresalen cuatro ranchos ubicados en el estado donde nació el capo, según datos revelados en respuesta a solicitudes de información pública.