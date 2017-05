Mujer hallada muerta en la UNAM no estudiaba ahí: Supuesto novio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La mujer que fue encontrada sin vida, ahorcada con el cable de un teléfono público en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, fue identificada por su pareja sentimental, quien reveló a las autoridades que la joven tenía apenas 22 años de edad y que tenían problemas de alcoholismo.



El supuesto novio, de 27 años de edad, dijo a las autoridades que la mujer respondía al nombre de Lesby.



De acuerdo a la información del joven, Lesby no estudiaba en la UNAM, sin embargo, vivía por la zona, por lo que con frecuencia visitaba Ciudad Universitaria para pasear a perros, trabajo que le permitía obtener dinero para vivir.



Aunque en un principio se pensó que la chica se suicidó, las autoridades no descartan el feminicidio como línea principal de investigación.



Autoridades informaron que la mujer no tenía huellas recientes de violación y que los trabajos para esclarecer el crimen continúan.