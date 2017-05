Infonavit otorga 427 mil 165 créditos durante el último año

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante la celebración de la 114 Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), su director general, David Penchyna, informó que en los últimos 12 meses han otorgado 427 mil 165 créditos para la compra de vivienda nueva equivalentes a una derrama económica superior a los 209 mil millones de pesos.



Lo anterior convierte al Infonavit en la hipotecaria más grande del país, con 75% de participación en el mercado, porque una de cada cuatro viviendas que se venden se compra a través del instituto, y para 2018 se estima que la proporción suba a una de cada tres.



Asimismo, de agosto de 2016 a la fecha, el instituto ha otorgado 120 mil créditos para el mejoramiento de la vivienda a través del programa Mejoravit.



Desde su relanzamiento, el Mejoravit ahora cuenta con tasa de interés de 16.5% cuando era de 18.5%, pese al escenario de alta volatilidad internacional.



También incrementó el número de bancos que ofrecen crédito para este programa de tres a siete.



“Este crédito es la opción más barata para mejorar vivienda”, aseguró Penchyna.



Del incremento del monto máximo del crédito que otorga el instituto a 1.6 millones de pesos, Penchyna detalló que este crédito cobra cero comisiones a trabajadores de menores ingresos, muestra tasas de amortización claras y un descuento no mayor a 20% del salario a los trabajadores que menos ganan.



“Éste es el producto hipotecario más claro que hemos ofrecido con las mejores condiciones posibles para los derechohabientes”, destacó Penchyna.



El director del Infonavit también destacó que cuenta con una cartera de 6 millones de hipotecas vigentes, ha concretado 2.1 millones de reestructuras de crédito y más de 2 millones de prórrogas de pago de hipoteca por pérdida de empleo, además de casi 900 mil apoyos por el fondo de protección de pago o seguro de desempleo.



En los últimos 12 meses, el Infonavit ha recaudado más de 215 mil 300 millones de pesos por flujo de efectivo y 8 mil 357 millones por cobranza fiscal.



Devoluciones. El director general del Infonavit destacó que el ahorro de los trabajadores en la subcuenta de vivienda nunca se pierde, pues sirve para tener un crédito hipotecario a lo largo de su vida laboral, pero también como ahorro al pensionarse.



Al respecto, desde abril de 2016 a finales de marzo de 2017, el instituto ha devuelto a los pensionados 17 mil 383 millones de pesos.



El Infonavit destacó la generación de 2.7 millones de nuevos empleos formales durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual ha incrementado en 13% el número de derechohabientes del instituto para pasar de 18 millones en 2013 a 20 millones en 2017.



La titular Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, destacó que la actual administración no se dedica a repartir migajas.



“La vivienda no es una dádiva, es un abrigo, es un techo, un hogar, es un derecho social consagrado en nuestra Constitución y sería indigno pensar que los trabajadores cambiarían este derecho”, dijo Robles.