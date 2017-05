Cosas a saber de propuesta sobre ciudades santuario en Texas

AUSTIN, Texas(AP )

Detalles importantes sobre una propuesta de ley en Texas contra las llamadas “ciudades santuario” que está por ser aprobada por el gobernador republicano Greg Abbott, pese a protestas de defensores de los inmigrantes de que llevará a discriminación y etiquetación.



COMPARACIÓN CON LEY DE ARIZONA

Oponentes dicen que la propuesta de Texas es una versión de la ley de inmigración en Arizona, SB 1070, que desató protestas, demandas y una controversia nacional en el 2010.



Pero las dos medidas no son idénticas. Mientras que la ley de Arizona le requería a la policía tratar de determinar el status de inmigración de personas durante paradas rutinarias de tránsito, la propuesta en Texas no instruiría a los agentes a inquirir. Pero sí permite a la policía en Texas preguntar si una persona está legalmente en el país legalmente, incuso si no está bajo arresto.



Las cortes bloquearon otras porciones de la ley en Arizona, incluyendo una que penalizaba no llevar documentos de inmigrante, algo que no fue propuesto en la medida en Texas.



JEFES POLICIALES Y ALGUACILES PUDIERAN SER ENCARCELADOS

Los jefes policiales y alguaciles pudieran ser acusados de un delito menor con posible sentencia a prisión si no acceden a pedidos de las autoridades federales de inmigración de entregar a presos locales. Además, no acceder al pedido sería considerado mala conducta oficial, lo que agrega la posibilidad de destitución.



El estado pudiera además multar a gobiernos locales 25.000 dólares si no cumplen.



La implementación se extendería a campus universitarios. Una de las pocas exenciones que los republicanos permitieron fue a las iglesias.



PRIORIDAD PARA EL GOBERNADOR

Abbott, que como fiscal general estatal en el 2010 firmó documentos judiciales en respaldo a la ley de Arizona, está ahora al borde de hacer de las ciudades santuario el asunto definitorio de su primer término como gobernador.



Ya ha bloqueado más de 1 millón de dólares en subsidios estatales al condado Travis, donde está la liberal ciudad de Austin, luego que la nueva alguacil demócrata anunció en enero que sus cárceles no accederían más a los pedidos de detención de las autoridades de inmigración.



Abbott declaró que la prohibición de ciudades santuario es una prioridad legislativa — al igual que lo hizo su predecesor Rick Perry en el 2011, pero no pudo lograr su aprobación.



JEFES POLICIALES SE OPONEN

Los jefes de policía en las cinco mayores ciudades de Texas, incluyendo Dallas y Houston, se han opuesto a la propuesta desde el inicio. Dicen que la ley empujaría a las familias inmigrantes más a las sombras y prevendría que cooperasen con las autoridades como testigos o para reportar delitos, incluyendo cuando son víctimas.