Denuncian presunto maltrato y acoso en prisión a Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Carlos Israel Velázquez Domínguez, abogado defensor del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, denunció que su cliente, que permanece en una cárcel de Guatemala en espera de ser extraditado a México, es víctima de maltrato y acoso por parte de guardias del centro penitenciario en el que se encuentra recluido.



Velázquez Domínguez aseguró que su cliente fue víctima de empujones por parte de custodios de lugar, además de que lo amenazaron con “propiciarle descargas de gas”.



En el documento de la denuncia, presentado en el noticiero Despierta, conducido por Carlos Loret de Mola, se señala además que “le destruyeron algunos alimentos que él poseía para su subsistencia”.



Javier Duarte de Ochoa fue detenido el pasado 15 de abril en un hotel del municipio turístico de Panajachel, Guatemala; enfrenta cargos por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.



Actualmente, el ex gobernador de Veracruz se encuentra en prisión preventiva en una cárcel que funciona dentro del Cuartel Militar Matamoros.



El pasado 21 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala notificó oficialmente a México de la detención provisional con miras de extradición del ex gobernador, por lo que a partir de ese entonces la justicia mexicana tiene 60 días para solicitar formalmente a Duarte.