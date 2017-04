Instala INE comisión para preparar su presupuesto 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con el fin de comenzar a planear los recursos que necesitará en 2018, en que organizará 30 elecciones locales más el proceso Presidencial y de renovación de las Cámaras del Congreso, esta tarde el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló su Comisión Temporal de Presupuesto.



Con este grupo de trabajo “tenemos una responsabilidad y una posibilidad de dar certeza financiera a la institución para funcionar adecuadamente” ante el cúmulo de procesos electorales que deberá organizar, planteó el integrante de la Comisión, Benito Nacif.



Esta Comisión, a diferencia de otras, sólo será de acompañamiento en la elaboración del presupuesto –tarea a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración- que finalmente será sometido a la aprobación del Consejo General.



Pero se busca “darle un mayor grado de transparencia”, aclarar dudas, “contribuir con nuestras observaciones y análisis a tener una mejor planificación financiera de un año importante para el INE como es el 2018”, expresó.



El consejo presidente de la Comisión, Ciro Murayama, expuso que los responsables de las unidades de gasto expondrán sus necesidades y el próximo mes se tendrá la cartera de proyectos institucionales, esto como parte del cronograma aprobado.



En la sesión de instalación del grupo, el representante del PAN, Francisco Gárate, planteó los retos de la presupuestación frente al anuncio de la Secretaría de Hacienda respecto al posible recorte al gasto.



“Hablan de 43 mil millones de pesos, es decir nos obliga a que seamos muy cuidadosos en la construcción del presupuesto” y ser certeros en el objetivo, las metas.



Pidió estar atentos a las recomendaciones de la Contraloría del INE y atender las observaciones de la Auditoría Superior de la federación (ASF) en su caso, pues siempre indican un “mapa de las áreas de oportunidad que tenemos”.



El representante del Partido Encuentro Social (PES), Ernesto Guerra, indicó que se viene la elección más importante de este País, y “estamos en buen tiempo de ir planeando perfectamente las situaciones y tener claro hacia dónde se quiere llegar”.



Reciben a nuevos consejeros



De manera informal el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recibió hoy a los designados como nuevos integrantes del Consejo General del organismo: Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez.



Los tres rendirán protesta este miércoles en sesión de Consejo del INE, convocada ex profeso.



En una segunda sesión se modificarán las convocatorias para seleccionar a consejeros locales del Instituto Electoral de la Ciudad de México y del Instituto Electoral de Michoacán, órganos en los que ahora se designarán 4 y no 3 consejeros, debido a que quedaron vacantes los espacios que ocupaban los ahora consejeros del INE Ravel Cuevas y Rivera Velázquez.



Por la mañana, en tanto, el INE avanzó en la selección de consejeros locales de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLs) de 19 entidades y quedó una lista de mil 752 aspirantes que cumplieron todos los requisitos legales y pasaron a la fase de examen.



En sesión de este grupo, que encabeza también el consejero Murayama, se descartó a 75 aspirantes que se demostró que no cubrían los requisitos de ley, según detectaron los OPLs.



En 4 casos se trataba de personas que fueron candidatos suplentes, 6 que fueron dirigentes de partido y otros de los que no se halló cédula profesional.