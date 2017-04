Baja déficit comercial EU al caer importaciones de China

WASHINGTON D.C. (AP )

El déficit commercial estadounidense declinó considerablemente en febrero, al caer las importaciones de China por una cifra récord y aumentar las exportaciones por tercer mes consecutivo.



El déficit cayó a 43.600 millones de dólares en febrero, 9,6% por debajo de los 48.200 millones en enero, dijo el martes el Departamento de Comercio. Las exportaciones subieron 0,2% a 192.900 millones de dólares. Las importaciones cayeron 1,8%, a 236.400 millones, con una caída de 8.600 millones en el flujo de productos chinos, principalmente celulares.



El déficit comercial con China se redujo en febrero a 23.000 millones de dólares, 26,6% por debajo del total de enero. El presidente Donald Trump, que criticó duramente las prácticas comerciales de China durante su campaña el año pasado, se reunirá por primera vez con el presidente chino Xi Jinping esta semana en Florida.



En un mensaje en Twitter esta semana, Trump dijo que su reunión en Mar-a-Lago con el líder chino será "muy difícil porque no podemos tener más déficits comerciales y pérdidas de empleos".



Durante la campaña, Trump atacó a China por prácticas comerciales injustas, tales como la manipulación de su moneda. Dijo que si China no implementaba reformas, su gobierno impondría penalizaciones arancelarias a las importaciones de China. Hasta ahora, Trump no ha cumplido esas amenazas. Pero su reunión con Xi el jueves y viernes pudiera resultar clave para determinar el futuro curso de las relaciones con la nación asiática.



Trump criticó a menudo a China y México en su campaña, culpando a los dos países por la pérdida de empleos en fábricas estadounidenses. Trump ha jurado renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, que llamó "un desastre". Sin embargo, un borrador de la carta que iniciará el proceso de renegociación, que se filtró la semana pasada, indicó que al menos inicialmente, Trump ha suavizado su posición en las negociaciones.



El pequeño incremento de las exportaciones en febrero fue encabezado por las exportaciones de autos y repuestos producidos en Estados Unidos, que amentaron 1,5% a su nivel más alto desde julio del 2014.

Las exportaciones de derivados del petróleo subieron 8,6%. Esas ganancias ayudaron a contrarrestar declinaciones en las exportaciones de aviones comerciales, productos agrícolas y turbinas industriales.



Paul Ashworth, principal economista en Capital Economics, dijo que el aumento del déficit en enero seguido de la mejora en febrero refleja el impacto del Año Nuevo Chino. Eso hizo que los productores chinos acelerasen entregas de sus productos en enero para adelantarse a las suspensiones de embarques por el feriado.