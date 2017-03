Rechazan convenio para atender a no afiliados al IMSS

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La firma del convenio entre la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Issste para prestar servicios médicos a personas que no tengan seguridad social no es viable para el Seguro Social porque no hay disponibilidad, aseguró Manuel Vallejo Barragán, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Sntss).



Vallejo Barragán aseguró que los trabajadores sindicalizados no están contra este derecho del acceso a la salud de la población, sin embargo, indicó que debe buscarse otro mecanismo para no saturar más la prestación médica en el IMSS. "En el Instituto los servicios médicos no están de ociosos. Por el contrario, están rebasados”, señaló.



El viernes la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste firmaron un convenio para que los mexicanos puedan recibir servicios médicos en cualquier unidad sin importar si tienen o no seguridad social.



Vallejo Barragán, afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Sntss no comparte este convenio porque va contra las acciones pactadas para brindar atención de calidad y con oportunidad a los derechohabientes que pagan sus respectivas cuotas.



Advirtió que la consecuencia de esta medida, en las actuales circunstancias del Instituto, donde hay déficit de médicos, enfermeras e insumos, es una sobrecarga de trabajo que puede generar errores en los servicios.



“Esta situación colocará a la base trabajadora en una condición de vulnerabilidad al hacérsele responsable de yerros que son en realidad producto de una mala planeación”, sentenció.



Señaló que los tiempos de espera para una cita médica o estudio se agravarán, por lo que el "la protesta de los derechohabientes no se ha hecho esperar al sentirse desplazados".



El líder sindical de más de 430 mil trabajadores del Seguro Social manifestó que no está en contra de ampliar los beneficios de la seguridad social a más mexicanos, pero no de esta manera al poner en riesgo la estabilidad laboral y los servicios de calidad. “No hay disponibilidad en el IMSS para cumplir con este Convenio”, enfatizó.



El objetivo del convenio suscrito entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste es fijar los lineamientos generales para el intercambio de servicios de salud entre todas las instituciones del sector, para beneficio de los mexicanos. Participarán también las secretarías de las 32 entidades federativas, los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de alta especialidad, así como otras instituciones públicas del ramo.